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Детский сад

В Кишиневе вновь откроют пять детских садов и десятки групп — полный список

CC0 / Pixabay / Regenwolke0
Общество
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В общей сложности в столице в этом году появится 940 новых мест в детсадах.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В Кишиневе будут вновь открыты пять детских садов, сообщает столичная примэрия.

В 2019 году во всех секторах муниципия откроются 47 групп в детсадах, включая уже действующие 17 групп. В общей сложности они смогут принять 940 детей.

Детский сад
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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Также откруют свои двери еще 5 детских садов. Они будут расчитанны на 30 групп и, соответственно, на 600 мест.

К настоящему моменту уже были открыты 17 двадцатиместных групп на 340 мест, в том числе:

Ботаника: 7 групп (140 детей) в детских садах № 49,  №123,  №181 - по одной группе;  №168 - четыре группы;

Буюканы: (20 детей): школа-детсад "Antonin Ursu" - одна группа;

Центр: 4 группы (80 детей) в детсадах №7 - одна группа; №174 - две группы; №133 - одна группа. 

Рышкановка: 5 групп (100 детей) в детсадах №13, №81, №108, №137, "Orfeu").

Кроме того, в течение года будут открыты группы в следующих детских садах:

Ботаника: д/с №79 - 6 групп на 120 детей; №112 - 5 групп на 100 детей. 

Буюканы: д/с №166 - 13 групп на 260 детей.

Чеканы: 14 групп на 280 детей в д/с №198. 

Рышкановка: 4 группы на 80 детей в лицее-детсаду "Кирилл и Мефодий".

Телефоны детских садов указаны на официальном сайте управления образования, культуры, молодежи и спорта муниципального совета Кишинева в разделе "Istituţiile de învăţământ".

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Теги:
детские сады


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