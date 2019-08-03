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Полиция призвала граждан добровольно сдать оружие, в том числе гранатометы

© Sputnik / Стрингер
Общество
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За первые шесть месяцев 2019 года было обнаружено и изъято 835 единиц огнестрельного оружия и 128 гранат и снарядов.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Генеральный инспекторат полиции (IGP) обратился к гражданам Молдовы с призывом добровольно сдать незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе гранатометы и выстрелы к ним, мины и снаряды.

Правоохранители напомнили, что за первые шесть месяцев 2019 года было обнаружено и изъято 835 единиц огнестрельного оружия, из которых 185 находились в незаконном владении. Еще 140 "стволов" было изъято из-за нарушения правил владения, хранения и перевозки, из них 78 были сданы добровольно.

Министерство Обороны РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, полиция обнаружила и изъяла 6920 единиц боеприпасов, в том числе 128 гранат, снарядов и единиц взрывчатки.

В первом полугодии 2019 года с применением огнестрельного оружия было совершено 54 преступления. В 19 случаях примененное оружие оказалось незаконным.

Чтобы добровольно сдать оружие, необходимо связаться с любым сотрудником или органом полиции, напоминает IGP. Оружие не следует транспортировать лично. Если оружие было приобретено законным образом, то оно будет возвращено после проведения специальных проверок.

Лицо, которое добровольно сдает незаконно хранящееся оружие или боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, поскольку возникают обстоятельства, устраняющие незаконный характер деяния, и считается, что сдавшее оружие лицо отказалось от преступного умысла.

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Теги:
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