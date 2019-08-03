В Молдову доставили тела двух граждан, погибших в ДТП в Румынии

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) доставили в Молдову тела двух наших соотечественников, которые погибли в ДТП в Румынии.

Для перевозки была нанята частная румынская компания. На таможне груз встретили работники ГИЧС, которые оказали помощь родственникам погибших.

В больницах в Румынии остаются еще четверо наших сограждан, пострадавших в том же ДТП.

Автокатастрофа произошла на евротрассе Е60 близ села Уиляку де Криш в румынском уезде Бихор. Из семи пострадавших (шесть мужчин и одна женщина), доставленных в больницу, в возрасте от 19 до 50 лет, один находится в тяжелом состоянии (красный медицинский код), а остальные шесть получили различные травмы и ушибы и травмы.

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