21:40 03 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск

В Молдову доставили тела двух граждан, погибших в ДТП в Румынии

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0

В больницах остаются еще четверо наших соотечественников.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) доставили в Молдову тела двух наших соотечественников, которые погибли в ДТП в Румынии.

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Двое граждан Молдовы погибли — автобус столкнулся с фурой в Румынии

Для перевозки была нанята частная румынская компания. На таможне груз встретили работники ГИЧС, которые оказали помощь родственникам погибших.

В больницах в Румынии остаются еще четверо наших сограждан, пострадавших в том же ДТП.

Автокатастрофа произошла на евротрассе Е60 близ села Уиляку де Криш в румынском уезде Бихор. Из семи пострадавших (шесть мужчин и одна женщина), доставленных в больницу, в возрасте от 19 до 50 лет, один находится в тяжелом состоянии (красный медицинский код), а остальные шесть получили различные травмы и ушибы и травмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Граждане Молдовы погибли в ДТП в Румынии - шокирующие фото
Жуткое ДТП, где погибли 4 человека, обернулась виновнику 6 годами тюрьмы
Страшное ДТП в Гагаузии: пьяный водитель сбил пятерых детей
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться