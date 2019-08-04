Президент поздравил железнодорожников Молдовы с праздником

Традиция чествовать железнодорожников берет свое начало в 1936 году.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил работников Железной дороги республики с профессиональным праздником.

"Убежден, что только путем сотрудничества в кратчайшие сроки нам удастся преодолеть кризисные моменты и совместными усилиями превратить стальную магистраль Молдовы в конкурентоспособное, приносящее прибыль предприятие", - написал Игорь Додон в Facebook.

Государственное предприятие "Calea Ferată din Moldova" было основано 30 марта 1992 года.

Эксперты отмечали, что железная дорога переживает трудные времена. В частности, парламентская следственная комиссия изучит, как проходила приватизация имущества железной дороги. В 2018 году у предприятия образовались задолженности по заработной плате перед сотрудниками.

Профессиональный праздник железнодорожников был установлен в СССР в 1936 году. Первоначально его праздновали 30 июля, однако позднее праздник перенесли на первое воскресенье августа.

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