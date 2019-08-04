Власти Гагаузии помогут семьям детей, ставших жертвами ДТП в Дезгинже

Башкан автономии призвала ужесточить наказание за вождение автомобиля в пьяном виде.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Власти Гагаузской автономии окажут помощь родителям восьмилетнего Артема Горелко, погибшего в результате наезда на группу детей автомобиля, которым управлял пьяный водитель. Кроме того, помощь будет оказана и семьям других пострадавших детей.

Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах в Facebook. Глава автономии призвала ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

"Мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Пришло время ужесточить наказание за вождение без прав и в особенности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный водитель – это потенциальный убийца, не заслуживающий снисхождения", - написала она.

Накануне в больнице Комрата скончался один из пятерых детей, которых сбил пьяный водитель в селе Дезгинжа.

В больнице остаются еще четверо детей, двое - в травматологическом отделение и двое - в педиатрическом.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, за рулем машины находился пьяный 26-летний мужчина, без водительских прав.

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