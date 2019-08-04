Москальчук, известный как "Макена", выйдет из тюрьмы раньше срока

Из-за бесчеловечных условий содержания срок заключенному, которого называют криминальным авторитетом, сократили на шесть лет.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Владимир Москальчук, также известный как "Макена", выйдет из тюрьмы раньше, чем рассчитывали обвинители. Кишиневский суд сектора Чеканы принял решение сократить срок его содержания под стражей с 19 до 12 лет и четырех месяцев.

Таким образом, срок заключения Москальчука снижен на 6 лет и восемь месяцев. Об заявила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сообщает телеканал Publika.

Суд принял это решение (как и в случае с Владимиром Филатом) на том основании, что Москальчук содержится в бесчеловечных условиях в исправительном учреждении Крикова (Филат - в исправительном учреждении № 13).

Ранее Владимир Москальчук был признан виновным в организации преступной группировки, которой он руководил из тюрьмы. Он был осужден в 2002 году по обвинению в краже со взломом в чрезвычайно крупных размерах на 15 лет тюрьмы, однако в 2010 году был амнистирован.

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