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Frontiera RM

Пограничная полиция предупредила об огромных очередях на въезде в страну

© Photo: Poliţia de Frontieră
Общество
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Очереди образовались на КПП в Паланке и в Леушенах, на границе работают группы поддержки пограничной полиции.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. На контрольно-пропускном пограничном пункте Паланка создались огромные очереди, сообщает пограничная полиция. В направлении въезда в страну скопилась колонна из не менее чем 30 автомобилей.

В то же время интенсивный трафик также подтверждается на пункте пересечения границы в Леушенах. На обоих направлениях движения, въезда и выезда из Республики Молдова, движение затруднено.

Чтобы ускорить пропуск автомобилей, были открыты все пропускные терминалы, а число сотрудников увеличено. На пунктах пропуска работают группы поддержки Пограничной полиции, которые информируют людей о ситуации и оказывают помощь в случае необходимости.

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Теги:
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