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Платон Беседин — украинский и российский писатель, литературный критик, публицист.

В Кишиневе состоится встреча с писателем Платоном Бесединым

© Photo : из личного архива Платона Беседина
Общество
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Встреча с писателем пройдет 5 августа в 18.30 в конференц-зале гостиницы "Jolly Alon"

В Кишиневе по приглашению Общественной организации Dialogum и при содействии Международного медиа-клуба "Формат А3" выступит  украинский и российский писатель, литературный критик и публицист, куратор и организатор Международного совещания молодых писателей на Украине Платон Беседин. Тема встречи: "Литература и политика на границе эпох и мировоззрений".

© Photo : из личного архива Дмитрия Юрьева
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Платон Беседин один из немногих писателей, который в своих произведениях занимает четкую позицию по всем "скользким" и острым вопросам Украины.

У Беседина недавно вышла книга "Почему русским нельзя мечтать?". Она об отношениях России и Запада, похожих на роман двух мессий, страстно любящих и ненавидящих друг друга.

Платон Беседин в своей узнаваемой авторской манере исследует отношения России и Запада со времён церковного раскола до наших дней, затрагивая самые различные аспекты: культурный, цивилизационный, военный, социально-экономический, идеологический.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как современному писателю писать о политике сегодня? Многие ли молодые писатели рискуют писать на эту тему или им ближе "про любовь"? Об этом и многом другом поговорим:

5 августа в 18.30 в конференц-зале гостиницы Jolly Alon (ул. Мария Чеботарь, 37).

Вход на мероприятия медиа-клуба бесплатный с обязательной предварительной регистрацией по телефону 079 538 405 или по электронной почте a3md@mail.ru.



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