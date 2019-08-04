От выпускника до безработного: почему молодежь не может найти работу

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники университетов, - это трудоустройство в сфере труда. И здесь мы имеем в виду не отсутствие рабочих мест, а требования экономических агентов, в частности, опыт, который они запрашивают у студентов.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Большинство выпускников 12-го класса уже выбрали факультет вуза, на котором они продолжат обучение.

Конечно, некоторые молодые люди уже думали о перспективах трудоустройства после окончания университета. О том, что предстоит учесть студентам, чтобы им было легче войти на рынок труда, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова продекан факультета вычислительной техники Технического университета Молдовы (UTM) Анна Бита Цуркан.

В дополнение к диплому об обучении, запрошенному работодателем, выпускникам часто задают вопрос: у вас есть опыт работы? Этот вопрос ставит выпускника в трудное положение - где он мог получить такой опыт, если только что окончил университет?

© Sputnik / Miroslav Rotari Гостья радиостудии Sputnik Молдова убеждена, что стажировки - лучший опыт для студентов.

Как говорит Ана Бита Цуркан, в этом контексте имеют большое значение стажировки, которые студент проходит в годы обучения. В UTM стажировки являются обязательным и обязательным компонентом для всех специальностей.

"Начиная со второго года обучения, студенты проходят стажировку. Либо студент сам выбирает, где проходить практику, либо руководитель факультета приходит с предложениями", - сказала Ана Бита Цуркан.

По ее словам, стажировки - лучший опыт для студентов. Более того, экономические агенты даже нанимают некоторых студентов для работы на неполный рабочий день. Несмотря на то, что стажировка длится всего один месяц, Ана Битан Цуркан рекомендует студентам проявлять инициативу и участвовать в практике на протяжении всех лет обучения, поскольку практический опыт играет важную роль в трудоустройстве.

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