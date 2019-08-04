21:25 04 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск

От выпускника до безработного: почему молодежь не может найти работу

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники университетов, - это трудоустройство в сфере труда. И здесь мы имеем в виду не отсутствие рабочих мест, а требования экономических агентов, в частности, опыт, который они запрашивают у студентов.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Большинство выпускников 12-го класса уже выбрали факультет вуза, на котором они продолжат обучение.

Технический университет Молдовы.
© Sputnik / Osmatesco
Куда пойти учиться: студенты этого факультета в Молдове - нарасхват

Конечно, некоторые молодые люди уже думали о перспективах трудоустройства после окончания университета. О том, что предстоит учесть студентам, чтобы им было легче войти на рынок труда, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова продекан факультета вычислительной техники Технического университета Молдовы (UTM) Анна Бита Цуркан.

В дополнение к диплому об обучении, запрошенному работодателем, выпускникам часто задают вопрос: у вас есть опыт работы? Этот вопрос ставит выпускника в трудное положение - где он мог получить такой опыт, если только что окончил университет?

Ana Bita Țurcan
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гостья радиостудии Sputnik Молдова убеждена, что стажировки - лучший опыт для студентов.

Как говорит Ана Бита Цуркан, в этом контексте имеют большое значение стажировки, которые студент проходит в годы обучения. В UTM стажировки являются обязательным и обязательным компонентом для всех специальностей.

"Начиная со второго года обучения, студенты проходят стажировку. Либо студент сам выбирает, где проходить практику, либо руководитель факультета приходит с предложениями", - сказала Ана Бита Цуркан.

По ее словам, стажировки - лучший опыт для студентов. Более того, экономические агенты даже нанимают некоторых студентов для работы на неполный рабочий день. Несмотря на то, что стажировка длится всего один месяц, Ана Битан Цуркан рекомендует студентам проявлять инициативу и участвовать в практике на протяжении всех лет обучения, поскольку практический опыт играет важную роль в трудоустройстве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Могут ли студенты из Молдовы учиться в России, а затем работать в Европе
Некоторые школьники и студенты будут получать пособие даже на каникулах
Студенты из Молдовы смогут по обмену обучаться в вузах Беларуси
Теги:
работа, вуз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячая Бузова, невозмутимый Трамп и наглая саранча: топ ярких фото уходящей недели
Он придумал, как превратить кусок угля в скульптуру
Как Суворов уголь в шедевр превращал: мастер-класс для любопытных - на видео
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться