Особенности национального агросектора: бедственное положение производителей

Урожай зерновых на юге республики в этом году оказался ниже, чем в остальных регионах страны. Всему виной стала засуха. Эксперты подчеркивают, что аграрный сектор Молдовы остро ощущает нехватку ирригационных систем.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik, Элеонора Лисник. Общий объем урожая пшеницы в Молдове составил в 2019 году миллиард 13 миллионов тонн, что составляет в среднем примерно 3,3 тонны на гектар, а это не хуже, чем в предыдущие годы.

Результаты уборки урожая объявлены министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды после сбора пшеницы с 350 тысяч гектаров, что составляет 98% от общей посевной площади.

Самые хорошие показатели зафиксированы на севере Молдовы – в среднем по четыре тонны с гектара.

Урожай озимого и ярового ячменя составил 181 тысячу тонн. Им было засеяно порядка 61 тысячи гектаров. Озимой культуры собрали в среднем 3,1 тонны с гектара, а яровой – 2,7 тонны с гектара. Как и в случае с пшеницей урожай ячменя оказался лучше на севере страны – в среднем 3,77 тонны с гектара.

Сухого гороха собрали в среднем по 2,12 тонны с гектара.

Завершилась и уборка рапса, которым было засеяно порядка 37 тысяч гектаров. В среднем с каждого гектара собрали по 2,08 тонны этой культуры.

Урон от засухи на юге страны

Из-за засухи 2019 года, от которой пострадал преимущественно юг Молдовы, урожай зерновых в этом регионе республики оказался ниже, сообщает sputnik.md.

Замначальника управления сельского хозяйства Тараклийского района Дмитрий Георгиев отметил, что у аграриев будут значительные убытки в этом году - доходы, которые они получат, не покроют расходы.

Порядка 70% сельхозпроизводителей из Тараклии понесут убытки, считает Георгиев. По его словам, такой серьезной ситуации не было с засухи 2011 года.

В этом году цены на пшеницу будут выше на 10-15%, чем в предыдущем, однако и это не позволит аграриям хотя бы покрыть свои расходы. Из-за кредитных обязательств сельхозпроизводители вынуждены продавать пшеницу по 2,75 лея за килограмм, отметил Георгиев.

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Молдавский агросектор находится в сложном положении

Не только зерновые культуры, но и весь сельскохозяйственный сектор Молдовы остро переживает воздействие засухи. Централизованная ирригационная система практически полностью разрушена, заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова вице-директор Apele Moldovei Раду Казаку.

В начале 90-х годов прошлого века в Молдове орошалось порядка 300 тысяч гектаров, а к настоящему моменту всего лишь примерно четыре тысячи.

"В 2012 году по решению правительства орошаемые сельскохозяйственные площади сократили до 136 тысяч гектаров. Но даже в сравнении с этой цифрой четыре тысячи – это слишком мало", - сказал Казаку.

По его словам, ирригационные системы советского периода во всех смыслах устарели. Настолько, что некоторые из них быстро разрушились, а новые так и не установили.

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Как отметил Казаку, в рамках программы "Земля" (Pământ) сельскохозяйственные площади раздробили на небольшие участки. Широкозахватные оросительные системы стали никому не нужны, часть из них разобрали на металл, а работать на сохранившихся стало невыгодно.

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