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Несколько десятков человек в Молдове заразились опасным вирусом

© Fotolia / VILevi
Общество
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Национальное агентство общественного здоровья опубликовало статистические данные по поводу заболеваемости корью.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. С начала года в Молдове зарегистрировано 66 подтвержденных случаев заболевания корью. При этом в 22 эпизодах вирус был "завезен" из-за границы. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья.

"Из общего числа зарегистрированных случаев заболевания корью 40 эпизодов выявлено в период 1 июня – 30 июля", - отметили в ведомстве.

При этом корью заражаются не только дети. Так, по данным агентства общественного здоровья, в одном из случаев вирус подхватил 41-летний мужчина, который вернулся из Германии в пригород Кишинева Дурлешты.

Корь
© Sputnik /
Корь - риски, симптомы и профилактика

Под подозрением в заражении корью попал и 38-летний мужчина из Бричан, который практически каждую неделю ездил в Черновицкую область Украины.

С начала года корь выявлена в Кишиневе – 36 случаев, Дрокии – 18, Окнице – 6, Яловенах – 2, а также по одному в Бричанах, Единцах, Штефан-Водэ и Глодянах.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в Молдове диагноз "корь" был поставлен в 340 случаях.

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, общей интоксикацией.

Симптомы кори сначала напоминают ОРВИ - температура тела поднимается до 38-40 градусов, появляется сухой кашель, сильный насморк, осиплость голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и коревая энантема — красные пятна на твердом и мягком нёбе.

Смертельно опасный вирус подобрался к границе Молдовы>>>

На второй день болезни на слизистой щек появляются мелкие пятнышки, окруженные узкой красной каймой. Коревая сыпь появляется на 4-5 день болезни, сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день - на туловище и на 3 день высыпания покрывают поверхности рук и ног, включая пальцы.

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Теги:
заболеваемость, корь, Молдова


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