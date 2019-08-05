В КСТР потребовали отставки главы ведомства Драгоша Викола

Заседание Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) началось с просьбы об отставке главы структуры. Повод - отсутствие профессионализма со стороны руководителя.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Один из членов Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) Молдовы Дорина Курник потребовала отставки главы ведомства Драгоша Викола. Об этом она заявила в начале заседания структуры в понедельник, сообщает sputnik.md.

Курник обвинила Викола в отсутствии профессионализма в вопросах управления Координационным советом по теле- и радиовещанию.

"В целом, считаю, что ваша работа на протяжении последних месяцев - ошибочный менеджмент. Прошу подать в отставку с поста главы Совета", - сказала она.

Предложение Курник поддержала еще один член КСТР Вероника Кожокару. Однако Викол никак не прокомментировал эту инициативу и, "пробежавшись" по повестке заседания, поспешил завершить его.

В начале июля парламентская комиссия по культуре, образованию, молодежи, спорту и СМИ отклонила отчет о деятельности КСТР за 2018 год.

Депутаты организовали слушания, на которые пригласили и членов Координационного совета по теле- и радиовещанию. Предложение отклонить запрос КСТР поступило со стороны депутата от блока ACUM Марии Чобану, которую поддержали еще шесть парламентариев, а один воздержался. Чобану предложила включить в заключение комиссии предложение по отставке всех 9 членов КСТР. Председатель парламентской структуры Адриан Лебединский отметил, что все эти предложения включат в заключение комиссии по культуре, образованию, молодежи, спорту и СМИ, которое представят на пленарном заседании парламента.

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