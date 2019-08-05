Сто строк о наболевшем - в столичных парках введут строгие запреты

Создавать торговые точки в лесопарковых зонах Кишинева теперь станет невозможно - на законодательном уровне решили ограничить коммерцию в местах отдыха для горожан.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik, Андрей Петрик. В последние десять-пятнадцать лет многие парки Кишинева более напоминали "рай для любителей мороженого или минералки". Дело в том, что через каждые 50-100 метров можно было увидеть торговую точку. Упрекнуть продавцов тут не в чем - они просто выполняли свои обязанности и зарабатывали себе немного на жизнь.

Пенять в этой ситуации надо на столичную примэрию, которая долгие годы рассматривала зеленые зоны Кишинева как способ обогащения и метод выдавливания из "зеленых легких столицы" очередной порции денег.

Подтверждение тому - "либеральный период" истории города, когда авторизации на обустройство очередного ларька выдавались кумовьям, нанашам, дальним родственникам, которые охотно отчисляли в общий котел "муниципальных европейских ценностей" энную сумму.

Между тем, уличный мусор, повсеместно валяющиеся фантики, обертки от мороженого, пустые бутылки из-под минеральной воды или пива стали отличительной чертой этого "либерального периода". Равно, как и строительная техника, нещадно вгрызающаяся в зеленые насаждения.

Сегодня судьбой городских парков и скверов решили озаботиться на законодательном уровне. Предлагается ввести полный запрет на обустройство и деятельность в таких зеленых оазисах торговых точек и полный демонтаж тех, которые еще остались.

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Официально разрешено будет создавать в лесопарковых зонах, находящихся в государственной собственности, спортивные, детские и игровые площадки, социально-культурные объекты, где смогут выступать артисты. В парламенте зарегистрирована инициатива, посредством которой предлагается исключить из Закона о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов положения, которые разрешали торговлю в этих местах.

Некоторые жители столицы могут возражать против таких мер, так как кофе, прохладительные напитки и мороженое отныне купить в парке будет негде.

Но, с другой стороны, в парки столицы вернется привычная для них, давно забытая атмосфера. Ведь именно сюда, к зеленой листве приходит человек, чтобы отдохнуть душой, побеседовать с близкими или друзьями, просто почитать книгу или подышать воздухом.

Не наблюдать за винно-шашлычными вакханалиями, за нецензурной бранью и льющимися над кронами деревьев мотивами "манеле" приходят сюда многие. А такая картина ранее лишь испытывала на прочность нервы жителей и гостей города.

И в этом смысле демонтаж беседок и столиков, за которыми в летний период устраивались настоящие попойки, стал, как никогда актуальным.

В парки и рощи Кишинева может вернуться порядок, главное, чтобы люди помнили о том, что за собой надо убирать, если вы пришли в место массового отдыха, а для того, чтобы пожарить шашлык, есть специально-оборудованные места за чертой города.

Более того, людям надо возвращать архетип культурного отдыха, не предполагающего испытание нервов друг друга. Умиротворенный отдых, приятная музыка и компания, природа и свежий воздух - такой отдых действительно позволит морально разгрузиться тем, кто пришел в парк в свой выходной день.

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