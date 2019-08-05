Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти

Заниматься делом об узурпации власти будет группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу в понедельник открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Ранее министр внутренних Андрей Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск.

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Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу.

"По распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу сегодня открыто уголовное дело по факту узурпации власти предыдущей властью в период с 7 по 14 июня 2019 года. Констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела предыдущим и.о. генпрокурора Игорем Попой 23 июля. Этот указ сегодня аннулирован", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Заниматься этим делом будет группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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