Важно для молдаван, планирующих отпуск в Греции: какие города лучше избегать

Туры в Грецию пользуются популярностью со стороны жителей Молдовы, однако, выбирая поездку в эту страну, стоит обратить внимание на некоторые риски, которые поджидают там туристов.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Сразу несколько опасностей поджидает иностранных туристов в Греции. В частности, в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Румынии предупредили об опасности заражения лихорадкой Западного Нила в летний период в некоторых регионах Греции.

"На сегодняшний день зарегистрировано 25 случаев, из которых два летальных. Рекомендуется носить одежду, которая защищает большую часть тела, а также использовать средства как для защиты тела, так и окружающей среды", - отмечено в сообщении министерства.

На данный момент затронуты следующие регионы Греции: Катерини, Топиром Ксанти, Нестос Кавала, Лариса, Софадес, Восточная Аттика, Спарта.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Жара и пожары

Кроме того, в министерстве иностранных дел Румынии обратили внимание, что из-за жары в Греции есть риски возникновения лесных пожаров (4 и 5 степень). Это предупреждение действует на островах Самос, Кос, Родос, Сария, Карпатос, а также в восточной части Крита.

Несколько десятков человек в Молдове заразились опасным вирусом>>>

В 2018 году на территории Греции бушевали лесные пожары, которые унесли жизни десятков человек.

Стоит отметить, что туры в эту страну пользуются спросом со стороны жителей Молдовы. Ежегодно в летний период тысячи граждан нашей страны отправляются на отдых в Грецию.

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