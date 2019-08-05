17:10 05 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.70
Поиск
Девушки загорают на пляже

Важно для молдаван, планирующих отпуск в Греции: какие города лучше избегать

CC0 / Pixabay / Anestiev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Летний отдых 2019 (65)
144 0 0

Туры в Грецию пользуются популярностью со стороны жителей Молдовы, однако, выбирая поездку в эту страну, стоит обратить внимание на некоторые риски, которые поджидают там туристов.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Сразу несколько опасностей поджидает иностранных туристов в Греции. В частности, в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Румынии предупредили об опасности заражения лихорадкой Западного Нила в летний период в некоторых регионах Греции.

"На сегодняшний день зарегистрировано 25 случаев, из которых два летальных. Рекомендуется носить одежду, которая защищает большую часть тела, а также использовать средства как для защиты тела, так и окружающей среды", - отмечено в сообщении министерства.

На данный момент затронуты следующие регионы Греции: Катерини, Топиром Ксанти, Нестос Кавала, Лариса, Софадес, Восточная Аттика, Спарта.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кирьякова: отдыхающих в Греции подстерегает серьезная опасность

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Жара и пожары

Кроме того, в министерстве иностранных дел Румынии обратили внимание, что из-за жары в Греции есть риски возникновения лесных пожаров (4 и 5 степень). Это предупреждение действует на островах Самос, Кос, Родос, Сария, Карпатос, а также в восточной части Крита.

Несколько десятков человек в Молдове заразились опасным вирусом>>>

В 2018 году на территории Греции бушевали лесные пожары, которые унесли жизни десятков человек.

Стоит отметить, что туры в эту страну пользуются спросом со стороны жителей Молдовы. Ежегодно в летний период тысячи граждан нашей страны отправляются на отдых в Грецию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Летний отдых 2019 (65)

По теме

Летали крыши, ветер сносил деревья: во время урагана в Греции погибли туристы
Мощнейший разряд молнии во время шторма в Греции попал на видео
Теги:
отпуск, Отдых


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячая Бузова, невозмутимый Трамп и наглая саранча: топ ярких фото уходящей недели
Бьет - значит сядет!: митинг в поддержку сестер Хачатурян
"Бьет - значит сядет!": митинг в поддержку сестер Хачатурян
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться