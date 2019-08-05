Как разгрузить таможни и не ждать в очередях часами - предложение Нэстасе

Минувшие выходные дни стали настоящим испытанием для тех граждан Молдовы и иностранцев, которые вынуждены были стоять часами в очередях на таможенных пунктах пропуска, чтобы въехать в страну.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе пригрозил громкими отставками пограничников и таможенников после того, как в минувшие выходные на КПП на въезде в страну образовались километровые очереди из автомобилей, а наиболее сложная ситуация сложилась на пункте пропуска "Леушены". На своей персональной странице в Facebook Нэстасе обвинил сотрудников ведомств в "саботаже и бюрократии", пишет sputnik.md.

Вечером в воскресенье министр лично посетил пункт пропуска "Леушены" и пообщался с гражданами страны, которые часами ждали, чтобы пройти паспортный контроль и таможенный досмотр и въехать на территорию республики.

"Посетил пункт пограничного контроля "Леушены", чтобы проверить, как государственные структуры обеспечивают пропуск граждан на въезде и выезде из страны. Потребовал от сотрудников Пограничной полиции максимально увеличить число таможенных коридоров на КПП и число сотрудников, которые бы осуществляли контроль документов граждан", - написал министр МВД в Facebook.

Чиновник пригрозил серией отставок в случае, если в ближайшие дни на пограничных КПП будет сохраняться ситуация, которая была здесь в выходные.

"Наши граждане, которые обеспечивают тысячи семей, оставшихся на родине, достойны уважения и не должны простаивать часами на пограничных пунктах пропуска", - заявил Нэстасе.

Министр также пообещал разобраться в "бюрократии и незаконных схемах", которые, по его словам, сегодня присутствуют в деятельности профильных государственных ведомств.

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