Нэстасе: карточный домик Плахотнюка начинает рушиться

Министр внутренних дел считает, что все виновные в узурпации государственной власти должны быть привлечены к ответственности.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе прокомментировал открытие Генеральной прокуратурой страны уголовного дела по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Ранее Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Однако главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу, по распоряжению которого в понедельник, 5 августа, и было открыто уголовное дело по факту узурпации власти.

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"Карточный домик, построенный Плахотнюком и его слугами, начинает рушиться. Сказал, что не отступлю. Мое упрямство принесло свои плоды – новые и.о. генпрокурора удовлетворил мою просьбу и аннулировал распоряжение своего предшественника об отказе от возбуждения уголовного дела по факту узурпации государственной власти", - написал Нэстасе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что виновные в этом тяжком преступлении должны быть привлечены к ответственности. По его словам, следствию будет предоставлена вся необходимая информация.

Позже на брифинге Нэстасе заявил, что провел в понедельник встречу с и.о. генпрокурора Думитру Робу и руководителем Службы информации и безопасности Александром Есауленко, обсудив с ними взаимодействие между ведомствами.

"Договорились о следующих принципах - строго соблюдать и выполнять обязанности, предусмотренные Конституцией и законом, не допускать вмешательства каких-либо групп и лояльно сотрудничать", - сказал глава МВД.

По его словам, также главы ведомств договорились строго соблюдать права и свободы граждан, а также не проявлять толерантность к каким-либо незаконным схемам, которые существовали на территории Молдовы. Как считает Нэстасе, эти схемы должны быть раскрыты, ликвидированы, а виновные привлечены к ответственности.

"Как вице-премьер и глава МВД заверил и.о. генпрокурора и руководителя СИБ о том, что правительство не будет вмешиваться в их работу. Публично попросил их не принимать интерференций с чьей-либо стороны будь-то депутат, министр, примар. Построение правового государства начинается сегодня с лояльного взаимодействия между ведомствами этого государства - с сотрудничества прокуратуры МВД и СИБ ", - сказал Нэстасе.

В Генпрокуратуре, в частности, заявили, что заниматься этим делом будет группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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