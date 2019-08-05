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Это надо знать всем пожилым людям - что произойдет с пенсиями за год

CC0 / Pixabay / geralt
Общество
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Парламент Молдовы вскоре рассмотрит законопроект, предложенный главой государства, который предусматривает индексацию пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 октября.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Для того, чтобы воплотить новый законопроект, предусматривающий 15-процентную индексацию пенсий дважды в год, государству потребуется 900 миллионов леев. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова советник президента Ион Кику. 

Президент намерен предложить парламенту на рассмотрение данную законодательную инициативу в ближайшие 10 дней, в нем будет четко описана процедура индексации пенсий, которая будет осуществляться 1 апреля и 1 октября, уточнил Кику. 

"В тексте документа говорится о том, что в 2020 году перерасчет пенсий произойдет дважды, а повышение затронет порядка 400 тысяч граждан страны, чья пенсия не покрывает прожиточный минимум, установленный в Молдове. В 2021 году планируется провести индексацию пенсий для тех категорий граждан, чей ежемесячных доход меньше двойной суммы прожиточного минимума. В 2022 году перерасчет будет проведен тем, у кого пенсии ниже тройной суммы прожиточного минимума", - уточнил советник президента. 

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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По его словам, ежегодная индексация пенсий, проводящаяся 1 апреля, останется действительной для всех категорий получателей социальных выплат. 

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Кику подчеркнул, что целью законопроекта является обеспечение достойного уровня социального обеспечения пожилых граждан страны, нивелирование уровня инфляции с доходами пенсионеров. Для воплощения новых положений закона, если они будут приняты парламентариями, понадобится порядка 900 миллионов леев.

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Теги:
индексация, перерасчет, работающие пенсионеры, пенсионеры, пенсии, Молдова


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