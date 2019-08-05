Впервые в Бендерской крепости: ПопРокФест прогремит на берегах Днестра

В фестивале примут участие музыканты с приднестровского региона и Гагаузии.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерской крепости в субботу, 10 августа, впервые пройдет фестиваль "Днестр POPROCKFEST". Музыкальные группы из приднестровского региона и Гагаузии выступят перед публикой. Всего восемь творческих коллективов из городов Бендеры, Дубоссары, Комрат, Тирасполь и Чадыр-Лунга.

"Масштабное событие будет способствовать приумножению музыкальных традиций Приднестровья, популяризации рок-музыки во всем разнообразии стилей, знакомству зрителей с талантливыми группами, налаживанию творческого сотрудничества начинающих музыкантов и уже опытных", - отметили в службе по культуре и историческому наследию Приднестровья.

В парке А. Невского с пяти часов вечера начнут работу мастер-классы, выставки, тематические площадки и соревнования.

На площадке у часовни любителям авто- и мототехники представится возможность посетить выставку байкеров, спортивных мотоциклов клуба "Викинги" и ретро автомобилей автоклуба "Легенды Приднестровья".

У выставочного зала пройдут соревнования по современным танцам, в том числе и по брейк-дансу. На этой же площадке собравшихся ждет зрелищное силовое шоу артистов Приднестровского госцирка.

По периметру парка А. Невского зрители смогут принять участие в мастер-классе по плетению кос и африканских косичек, попробовать свои силы в игре на электрогитаре, получить на память свой портрет, нарисованный студентами Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина.

С шести часов вечера стартует музыкальная программа на центральной сцене парка. Мероприятие продлится до десяти часов вечера. А завершится праздничным фейерверком.