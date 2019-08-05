В Кишиневе весь городской мусор "заметают под ковер" - видео

Уборка в столице напоминает нерадивого хозяина, который вместо того, чтобы полностью избавить жилище от пыли и мусора, находит способ, как скрыть их следы, заметая под шкафы и половики весь сор.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Многие зарубежные гости, приезжающие в Кишинев отмечают, что он очень красивый и зеленый, но крайне пыльный и грязный.

Проходя в чистой обуви по городу хотя бы полтора-два часа, замечаешь, как она покрывается слоем густой пыли. То же самое происходит и с автомобилями, которые можно еженедельно мыть, но серый налет на них стал обыденным явлением.

Кишиневцы и гости столицы не раз указывали на то, что город необходимо систематически мыть, как это было еще три десятилетия назад. Но уборку на улицах делают, как говорится, спустя рукава. Причем это касается и использования спецтехники, которой должны убирать улицы.

Машины, проезжающие по главным улицам молдавской столицы вроде и убирают их, а вроде и делают видимость. Масштабные щетки усердно трут обочину автотрасс, но все это приводит к "впечатляющим" последствиям. Пыль поднимается на уровень 5-6 этажей высотных зданий так, что кишиневцы вынуждены задыхаться. А речи о том, чтобы тщательно мыть улицы вообще не идет.

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То же самое происходит с уборкой столичных парков и скверов. Пользователи социальных сетей засняли и опубликовали видеокадры того, как убирают в сквере Кафедрального собора Кишинева. Там пыль спецтехникой просто сдувают на обочины, поднимая "серое торнадо" над всем парком. Поливочных машин, которые бы прибили липкую пыль, здесь тоже не видно.

Мысль о том, что чисто там, где не мусорят, лишь частично актуальна в Кишиневе. В условиях молдавской столицы актуальнее отметить: чисто там, где убирают по-хозяйски.

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