19:42 05 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.70
Поиск
Сплав по Днестру

Леса к 2020 году составят 15 процентов территории Молдовы

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Площадь лесов за двадцать лет выросла почти на два процента, самая распространенная порода - дуб.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Площадь лесов в Молдове за двадцать лет, с 1 января 1999 года по 1 августа 2018 года, выросла на 1,6 процента и составила 11,2%.

Лесозаготовка
© Sputnik / Александр Кряжев
Под топор: в Приднестровье разбираются с незаконной вырубкой дубового леса

Общая площадь зеленых насаждений лесного типа составила 423 тысяч гектаров, из них 376 тысяч гектаров - это собственно леса, остальное - кустарники и лесопосадки. Об этом сообщило агентство Moldsilva.

Рост лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, затруднен частыми засухами, гидрологическими изменениями и обмелением рек, снижением уровня грунтовых вод.

В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть 15%, однако тот факт, что за предыдущие 20 лет рост составил менее двух процентов, ослабил надежды на реализацию плановых показателей.

Самое распространенное дерево в лесах Молдовы - дуб (более 44%). За ним идут акация (33%), ясень (5,7%), граб (4,3%) и тополь - 3 процента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Лес рубят: в Молдове решили бороться с нелегальным оборотом древесины
В Кишиневе умирает уникальный лесопарк - люди его "добили" - фото
Загадочная Молдова: какие тайны хранит вековой лес "Плаюл Фагулуй"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мотофестиваль St.Petersburg Harley Days - фоторепортаж: как это было
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться