Леса к 2020 году составят 15 процентов территории Молдовы

Площадь лесов за двадцать лет выросла почти на два процента, самая распространенная порода - дуб.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Площадь лесов в Молдове за двадцать лет, с 1 января 1999 года по 1 августа 2018 года, выросла на 1,6 процента и составила 11,2%.

Общая площадь зеленых насаждений лесного типа составила 423 тысяч гектаров, из них 376 тысяч гектаров - это собственно леса, остальное - кустарники и лесопосадки. Об этом сообщило агентство Moldsilva.

Рост лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, затруднен частыми засухами, гидрологическими изменениями и обмелением рек, снижением уровня грунтовых вод.

В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть 15%, однако тот факт, что за предыдущие 20 лет рост составил менее двух процентов, ослабил надежды на реализацию плановых показателей.

Самое распространенное дерево в лесах Молдовы - дуб (более 44%). За ним идут акация (33%), ясень (5,7%), граб (4,3%) и тополь - 3 процента.

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