От слов - к делу: за коррупцию прокурора приговорили к тюремному сроку

Один из государственных обвинителей из Оргеева следующие семь лет проведет в пенитенциарном учреждении: причина осуждения - вовлеченность в коррупционные схемы.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Районный суд Криулян озвучил приговор прокурору, которого задержали четыре года назад по подозрению в участии в коррупционных схемах.

Судьи посчитали мужчину виновным в совершении преступления и назначили ему в качестве меры пресечения 7 лет тюремного заключения с лишением право занимать должность государственного обвинителя в течение 10 лет. Также бывшего прокурора обязали выплатить штраф в размере 160 тысяч леев.

Сотрудникам Прокуратуры по борьбе с коррупцией удалось доказать - в июне 2015 года осужденный попросил взятку в 600 долларов по делу одного из обвиняемых в провоцировании ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Взяточника задержали прямо в здании Прокуратуры Оргеева сразу после получения обозначенной им ранее суммы. Его задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а через несколько дней он был отстранен от занимаемой должности. Сейчас экс-прокурор может обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

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