19:42 05 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.70
Поиск
Арест

От слов - к делу: за коррупцию прокурора приговорили к тюремному сроку

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
Получить короткую ссылку
114 0 0

Один из государственных обвинителей из Оргеева следующие семь лет проведет в пенитенциарном учреждении: причина осуждения - вовлеченность в коррупционные схемы.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Районный суд Криулян озвучил приговор прокурору, которого задержали четыре года назад по подозрению в участии в коррупционных схемах.

Судьи посчитали мужчину виновным в совершении преступления и назначили ему в качестве меры пресечения 7 лет тюремного заключения с лишением право занимать должность государственного обвинителя в течение 10 лет. Также бывшего прокурора обязали выплатить штраф в размере 160 тысяч леев. 

Исправительное учреждение.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прокуроры настаивают на аресте бывшего директора пенитенциара №13

Сотрудникам Прокуратуры по борьбе с коррупцией удалось доказать - в июне 2015 года осужденный попросил взятку в 600 долларов по делу одного из обвиняемых в провоцировании ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Взяточника задержали прямо в здании Прокуратуры Оргеева сразу после получения обозначенной им ранее суммы. Его задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а через несколько дней он был отстранен от занимаемой должности. Сейчас экс-прокурор может обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Прокуроры настаивают на аресте бывшего директора пенитенциара №13
Игорь Додон назвал главные задачи для врио генерального прокурора
Теги:
приговор, прокурор, коррупция, прокуратура


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мотофестиваль St.Petersburg Harley Days - фоторепортаж: как это было
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться