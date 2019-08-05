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Врачи рассказали о состоянии детей, выживших в ДТП в Дезгинже

Павел Лисицын
Общество
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Двое детей остаются в отделении травматологии Комратской больницы, и еще двое - в педиатрическом отделении.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Четверо детей, выживших после ДТП в селе Дезгинжа, остаются в больнице Комрата, их состояние стабильное.

Дети в возрасте от 12 до 12 лет госпитализированы в отделениях травматологии и педиатрии. По словам сотрудников Комратской районной больницы, их жизни ничего не угрожает.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Один из пятерых детей, пострадавших в ДТП в Дезгинже, скончался в больнице

Заместитель менеджера Комратской районной больницы Дмитрий Станилевич сообщил, что в отделении травматологии остаются двое детей.

"У одного из них перелом верхней конечности справа, был наложен гипс. У второго под вопросом стоит перелом шейного отдела позвоночника, ждем описание рентгенолога. В целом, идет положительная динамика. Состояние - стабильное, дети идут на поправку", - цитирует слова врача региональный портал gagauzinfo.md.

Еще двое детей лежат в отделении педиатрии с диагнозом "черепно-мозговая травма". По словам представителя больницы, здесь тоже наблюдается положительная динамика, "дети бегают, кушают и идут на поправку".

Накануне в больнице Комрата скончался один из пятерых детей, которых сбил пьяный водитель в селе Дезгинжа.

В больнице остаются еще четверо детей, двое - в травматологическом отделение и двое - в педиатрическом.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, за рулем машины находился пьяный 26-летний мужчина, без водительских прав. Возбуждено уголовное дело, виновник автокатастрофы задержан на 72 часа, ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

 

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Теги:
пьяный за рулем, ДТП


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