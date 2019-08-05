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Самолет АН-2

Спецназ Национальной армии отработал прыжки с парашютом в Маркулештах

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Военные парашютисты прыгали с самолета Ан-2 с высоты 350 метров.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Военнослужащие подразделений специального назначения Национальной армии провели тренировочные прыжки с парашютом в авиационном полку "Дечебал" в Маркулештах.

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По словам командира батальона специального назначения "Фулджер" полковника-лейтенанта Иона Ожога, военные выполняли прыжки в полном снаряжении и с оружием, сообщает официальный сайт Национальной армии.

Прыжки были выполнены с самолета Ан-2 с высоты 350 метров с использованием комплектов американских парашютных систем MC-6 и T-11R.

Ожог добавил, что тренировочные прыжки являются частью учебного плана бригады специального назначения на 2019 год и направлены на развитие оперативных возможностей подразделения.

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Теги:
национальная армия


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