Птичку жалко: в Бельцах спасатели выручили из беды голубя

Милосердие по отношению к животным - в интересах общества, считают в спасательных службах.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Необычную спасательную операцию провели сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям в Бельцах. Шестеро пожарных при поддержке высотной лестницы выручили из беды голубя, который попал в трудную ситуацию.

Как сообщила местная пресса, птица запуталась в проводах над оживленной центральной площадью Бельц. Сердобольные граждане начали звонить по телефонам экстренных служб, призывая спасателей помочь птице.

В результате голубя удалось благополучно освободить из ловушки и невредимым отпустить на волю.

В конце июня сотрудники экстренных служб спасли птенца аиста, который выпал из гнезда в селе Бэлэшешты.

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