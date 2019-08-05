Птичку жалко: в Бельцах спасатели выручили из беды голубя

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Необычную спасательную операцию провели сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям в Бельцах. Шестеро пожарных при поддержке высотной лестницы выручили из беды голубя, который попал в трудную ситуацию.
Как сообщила местная пресса, птица запуталась в проводах над оживленной центральной площадью Бельц. Сердобольные граждане начали звонить по телефонам экстренных служб, призывая спасателей помочь птице.
В результате голубя удалось благополучно освободить из ловушки и невредимым отпустить на волю.
В конце июня сотрудники экстренных служб спасли птенца аиста, который выпал из гнезда в селе Бэлэшешты.
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