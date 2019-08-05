Дорожная разметка на самых опасных перекрестках не выдержала и трех недель

"Преступление и наказание" - в Кишиневе снова проблемы с дорожной разметкой, причем, на самых опасных участках города. В управлении транспорта рассказали, как накажут предприятие.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Разметка на самых опасных переходах, которую решили сделать красно-белого цвета специально, чтобы обратить внимание участников дорожного движения на эти участки, стала исчезать, не выдержав и трех недель. Руководитель управления транспорта примэрии Кишинева Адриан Болдуреску заявил в понедельник, что местная администрация не собирается платить предприятию Exdrupo за эти работы.

В Кишиневе в середине мая стартовали работы по нанесению дорожной разметки. В первую очередь, муниципальные службы занялись ее обновлением на участках улиц с оживленным движением, на проблемных перекрестках и недалеко от образовательных учреждений. Планировалось, что полностью на всех кишиневских улицах разметку должны обновить в течение двух месяцев. Кроме того, было принято решение, что будут использованы три цвета. На остановках общественного транспорта дорожная разметка - желтого цвета, а на самых опасных перекрестках – красно-белая. В итоге последняя продержалась совсем недолго и стала исчезать.

"Директор Exdrupo должен представить объяснения и экспертизу по краске, которую закупало предприятие", - сказал Болдуреску.

При этом, в течение минувшей недели сотрудники Exdrupo наносили разметку на улице Л. Деляну, бульварах Дечебал и Мирча чел Бэтрын.

Как заявил Болдуреску, именно Exdrupo отвечает за качество работ.

"Муниципалитет не примет те работы, которые не будут соответствовать действующим нормам. Надо дождаться результатов окончательной причины – либо проблема в краске, либо проблема в нанесении. Если они продолжают работать с той же краской, значит, что-то прояснилось", - сказал Болдуреску.

По его словам, в примэрии хотят выяснить причины возникновения проблемы.

"Наказание, которое применит управление транспорта, - мы не заплатим за работы. Мы уже определили, что красно-белые переходы не выдержали больше трех недель. За работы по нанесению этой разметки мы платить не будем. Это уже решено", - заявил Болдуреску.

По словам чиновника, управление не платило и не будет платить "за работы, которые выдерживают менее 20 тысяч переходов".

"Думаю, что на этой неделе мы узнаем точно, в чем проблема. По оценкам специалистов управления транспорта, проблема существует только с переходами красно-белого цвета. К продольной разметке нет никаких претензий", - сказал Болдуреску.

Бывший и.о. столичного градоначальника еще в мае предупреждал работников Exdrupo о том, что они будут нести ответственность за закупку некачественной краски.

Тогда глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану заявлял, что из каждой новой партии отберут образцы краски, которые отправят на лабораторную экспертизу. Кроме того, сообщалось, что срок годности акриловой краски, используемой для нанесения дорожной маркировки в Кишиневе, составляет лишь шесть месяцев.

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