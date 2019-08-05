Частичное обрушение дома в Атаках: власти выделят еще почти 2,5 миллиона

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел разрабатывает проект решения кабмина о выделении средств из специального фонда правительства на покрытие расходов по сносу здания дома в Атаках, один из подъездов которого обрушился 19 июня. Соответствующее объявление опубликовано на правительственном портале.

Речь идет о сумме в 2 миллиона 472 тысячи леев.

"Цель проекта – регламентировать выделение из интервенционного фонда правительства денежных средств на покрытие расходов по сносу, земляных работ и проведение экспертизы дома по улице Приетенией, 153 в Атаках, пострадавшего в результате обрушения подъезда 19 июня", - говорится в пояснении.

Кроме того, часть средств требуется для вывоза строительных отходов.

В течение 15 рабочих дней заинтересованные стороны могут предлагать свои идеи.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Были переселены 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

На заседании правительства 26 июля было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона будут направлены на возвращение пострадавшим стоимости разрушенного жилья, а 2,06 миллиона составят компенсации материального ущерба.

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