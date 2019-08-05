Чем кормят детей в детсадах: проблему могут поднять на заседании ВСБ

Спустя несколько лет ситуация в детсадах Кишинева повторилась - разбираться в случившемся начали на высшем уровне.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Советники президента Ион Кику и Виорика Думбрэвяну провели в понедельник заседание с представителями нескольких структур, на котором обсуждался вопрос предотвращения нарушений в процессе обеспечения продуктами дошкольных образовательных учреждений.

В администрацию главы государства ранее поступила жалоба от бывшего директор детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. Женщина утверждает, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан, при закупках продуктов для детсадов.

Бывшая глава детсада принесла с собой снимки, на которых изображена рыба с червями, хлеб с мазутам и металлическими элементами, протухшее мясо индейки (из Украины).

В результате советники президента вызвали на заседание представителей Нацагентства продовольственной безопасности, Нацагентства общественного здоровья и Национального антикоррупционного центра.

"Затребовано у Национального антикоррупционного центра, чтобы общественности представили результаты проведенного два года назад расследования по аналогичным случаям. Этот вопрос будет предложено поднять на следующем заседании Высшего совета безопасности", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 17 человек, обвиняемых в госзакупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. Сообщалось, что в эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов.

В итоге в примэрии Кишинева приняли решение сменить руководство всех секторальных управлений образования.

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