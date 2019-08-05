Засуха в Молдове: до середины августа ситуация лучше не станет

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" гидроопасности в связи с гидрологической засухой до 15 августа.
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"В связи со слабыми осадками и высокой температурой воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.
В связи с этим экономических агентов и физических лиц призывают рационально использовать водные ресурсы.
Предупреждение было объявлено с 29 июля и должно было действовать до 5 августа, однако его продлили еще на 10 дней.
Кроме того, с 7 по 12 августа на всей территории страны будет действовать предупреждение в связи с жарой. Ожидается, что в этот период воздух в тени прогреется до +33, +35 градусов по Цельсию.
Что представляет собой низкая водность
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.
В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".
В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.
Что говорит статистика
Для Молдовы засуха летом – явление, к которому уже стали привыкать. В последние годы именно с конца июля начинался период полного отсутствия осадков и высокой температуры воздуха.
Например, в 2016 году кишиневский поставщик воды в период действия аналогичного предупреждения в июле-августе даже призвал население рационально использовать водные ресурсы.
Тогда речь шла о том, что необоснованное массовое использование питьевой воды для орошения неизбежно приведет к перебоям в водоснабжении, а также регистрированию пониженного уровня воды на некоторых участках, в том числе в Сынджере, Добродже, Реваке и Гидигиче.
В результате засухи в прошлые годы уровень воды в Днестре снижался до критической отметки. Из-за этого молдавские власти даже обращались к Украине с просьбой увеличить водосброс в Днестровское водохранилище.
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Водоснабжение населенных пунктов республики обеспечивается за счет трех источников воды.
Первый - подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах.
Второй - поверхностные воды, которые являются источником питьевой воды для 34,8% населения страны. В данном случае речь идет о двух реках – Днестре (32%) и Пруте (2,8%).
Другие источники – водохранилища и родники. Однако они покрывают питьевой водой лишь 0,2% населения.
Эксперты предупреждают, что из-за продолжительной засухи может возникнуть риск перебоев с водоснабжением.
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