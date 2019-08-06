Горожане в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 6 августа для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-144 - в период с 09:15 - 18:00.

Рышкановка:

- Московский проспект 16 подъезд 7,8 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, Мирон Костин 20-24, 26/2, 26/6, Н. Димо - в период с 08:55 - 16:55.

Чеканы:

- ул. Транснистрия 16/1 - в период с 09:15 - 20:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. Алба Юлия 15, 19, 148/3, Дялул Морилор 37, Г. Тофан 2, Липкань 1-17, 2-20, переулок Липкань 1-9, Парис 3, 30-36, 43-51 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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