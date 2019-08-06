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Зараза атакует - зарегистрировано шесть новых очагов свиной чумы

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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На прошлой неделе были зафиксированы очаги АЧС в Кагульском районе, затем инфекция перекинулась на Ниспоренский район.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Всего за одну неделю было зарегистрировано шесть новых очагов африканской чумы свиней. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Африканская чума свиней
© Sputnik / Константин Чалабов
Новые очаги свиной чумы обнаружены еще в двух селах Кагульского района

В отчете об эпизоотической ситуации в Молдове ANSA назвала села, в которых были обнаружены животные, умершие от свиной чумы. В период с 23 по 31 июля инфицированные свиньи были найдены в следующих населенных пунктах: село Рошу (Кагульский район); село Крихана Веке (Кагульский район); село Крихана Веке, Лунка Прутулуй (Кагульский район); село Бурлачены (Кагульский район); село Милешты (Ниспоренский район).

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С конца 2016 года в Молдове постоянно регистрируются вспышки АЧС. В результате с октября 2016-го запрещен вывоз из страны свинины.

Как поясняли ранее специалисты Национального агентства продовольственной безопасности, согласно международной практике, лишь по истечение 12 месяцев, если в стране не регистрируются вспышки заболевания, можно претендовать на возобновление экспорта.

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Теги:
вирус АЧС


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