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Задержана домработница — украла у хозяев драгоценности на 360 000 леев

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Полиция пытается вернуть похищенное владельцам и ищет людей, которые покупали краденые драгоценности.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Полиция Кишинева задержала 40-летнюю женщину, жительницу района Леова, по подозрению в краже из богатого дома.

Правоохранители сообщили, что 27 июля в полицию столицы обратилась 30-летняя женщина, которая заявила, что из ее дома в пригородном поселке Думбрава начали пропадать драгоценности и деньги.

В ходе расследования была задержана прислуга, которая в течение месяца работала у владельцев дома. По данным полиции, женщина, обладая свободным доступом во все помещения дома, украла драгоценности и деньги на общую сумму 361 тысяча леев.

Украшения и деньги уборщица выносила постепенно, чтобы не привлекать внимания к пропаже.

Подозреваемая признала свою вину, заявив, что украденные украшения она продавала.

По действующему законодательству, за кражу в крупных размерах преступнице грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Теги:
кража


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