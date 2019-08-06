Памятник освободителям Молдовы почти полностью готов к празднику - фото

Молдавскую скульптурную композицию, стоящую в самом начале проспекта Штефана чел Маре, полностью отреставрировали, памятник выглядит, как новый.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Памятник в честь освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков практически полностью восстановлен, каменные стелы сияют свежей белизной, а скульптурная композиция Родины-матери и стоящего позади нее советского воина отмыты и покрыты черной краской.

Восстановлена и надпись на пьедестале монумента. "Памятник сооружен в честь освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков", - гласит надпись у подножия скульптуры.

Открытый в конце 60-х годов памятник воинам-освободителям - работа скульпторов Наума Эпельбаума и Лазаря Дубиновского, архитекторов Гриценко, Колотовкина и Минаева. Общий замысел двух известных скульпторов оказался очень удачным и отлично вписался в экстерьер площади. Скульптурная композиция как будто парит над городом, символизируя свободу.

Инициатива по реставрации монументального комплекса принадлежит президенту Молдовы и гражданскому обществу, представителям неправительственных организаций. Поддержали инициативу реставрации и муниципальные советники, работники примэрии муниципия Кишинев.

"В этом году Молдова отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистской оккупации. Установленный в Кишиневе памятник, посвященный освобождению от немецко-фашистских захватчиков, не реставрировался на протяжении 20 лет", - рассказал муниципальный советник Динарий Кожокару.

Кроме реставрации памятника установят памятную табличку, вокруг монумента будет постелен газон и созданы клумбы. На реставрацию памятника выделено 320 тысяч леев. Полностью завершить работы планируется в среду, 7 августа.

В годы независимости Молдовы памятник не раз был осквернен вандалами, разделяющими экстремистские взгляды. Они рисовали на белоснежном постаменте монумента фашистские свастики и делали надписи откровенно националистического, шовинистического характера.

© Sputnik / Е.Драйшнер Молдавская ССР. Празднование 30-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой Отечественной войны у монумента воинам Советской Армии, освобождавшим эту землю от гитлеровской оккупации на площади Освобождения (ныне площадь ООН).

Памятник был воздвигнут на месте другого идейного произведения – монумента солдатам, борющимся за освобождение города Кишинева.

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