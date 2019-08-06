Организм сигналит, что погода резко изменится: можно ли избежать последствий

Головные боли и боли в суставах – что может помочь избавиться от этих симптомов при резкой смене погоды, рассказала доктор медицины.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Все атмосферные изменения, особенно большие температурные скачки, влияют на организм человека, заявила в эфире передачи Sputnik Matinal доктор медицины Луминица Сувейкэ.

Метеозависимость и ее симптомы

После небольшого похолодания в Молдове с 7 по 12 августа будет действовать "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, в этот период на большей части страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +35 градусов по Цельсию. Специалист рассказала, могут ли такие перепады температуры сказаться на физическом состоянии человека.

"Голова может болеть по другим причинам – из-за мигрени, гипертонии, плохого сна. Но если говорить о смене погоды, особенно о том, что происходит в последнее время, колебания более 10 градусов, – это стресс для организма", - заявила собеседница.

По ее словам, организм очень хорошо приспосабливается к разнице в 2-4 градуса.

"А когда возникает резкая смена, то может испортиться настроение, появиться головные боли, боли в суставах", - пояснила специалист.

Самые уязвимые в таких условиях дети, у которых понижен иммунитет. Они могут заразиться вирусом или инфекцией. Также в категорию уязвимых входят пожилые люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и респираторные проблемы, например, бронхиальная астма.

"Вне зависимости от возраста, есть метеозависимые люди, которые за несколько дней до смены погоды, уже это предчувствуют. У них тоже могут болеть суставы и голова", - добавила Сувейкэ.

Еще подвержены погодным изменениям люди с неврологиями или психическими проблемами.

При резкой смене погоды, как пояснила врач, "могут обостриться заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма, ревматизм, может вырасти артериальное давление".

Что делать?

Специалисты обратила внимание на то, что крайне "важно хотя бы раз в год обращаться к врачу, чтобы оценить состояние здоровья".

Если же человеку уже известно о проблемах, то лучше всего обратиться за дополнительной консультацией к врачу.

"Возможно, на несколько дней стоит изменить лечение. Важно здоровое питание, здоровый образ жизни. Чтобы избавиться от головных болей и чувства усталости, астении, было бы неплохо ходить в тренажерный зал. А еще важно мыслить позитивно", - заявила Сувейкэ.

В некоторых случаях лечение должно быть постоянным, например, если у человека гипертония.

Нет волшебной таблетки

Все атмосферные изменения влияют на организм человека. При этом, как утверждает медик, "универсальной таблетки, которая избавит человека от зависимостей, не существует". "Нужен комплексный подход – здоровый образ жизни, сон по восемь часов", - заявила собеседница.

Она также утверждает, что "спрятаться от проблем невозможно", потому что их очень много - воздух загрязнен, много продуктов с пестицидами и нитратами.

"Мы адаптируемся, но эта адаптация стоит нам здоровья… От каждого из нас зависит забота о здоровье, об окружающей среде. Все знают о детоксе организма, но раз в неделю нужно разгружать и мозг. День без мобильного телефона, без интернета - важно, чтобы восстановиться", - заключила специалист.

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