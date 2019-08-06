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Служба 112.

Служба 112: в день поступает три звонка о случаях суицида

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По утверждениям операторов Единой экстренной помощи 112, ежедневно поступает порядка 4 звонков, в которых сообщается о намерении свести счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Число случаев попыток самоубийства, либо их совершения, в Молдове пугает. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала специалист по связям с общественностью Единой национальной службы спасения 112 Анна Карпович. Ежедневно сразу в нескольких звонках, поступающих на экстренный номер, граждане страны заявляют о намерении покончить с собой, либо звонят свидетели печального происшествия.

"За сутки поступает примерно 3-4 таких телефонных звонка. Звонящие сообщают, где нашли жертву самоубийства. Обычно люди добровольно сводят счеты с жизнью, прыгая с высоты или через повешение", - рассказала Карпович. 

Подростки. Архивное фото
© Flickr / Georgie Pauwels
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Ежегодно, 10 сентября, отмечается Международный день предотвращения суицида. В преддверии этой даты, представители власти и гражданского общества обсуждают эту тему.

По данным официальной статистики, ежегодно в Молдове кончают жизнь самоубийством 600 человек.

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Как свидетельствуют молдавские психологи, нарушения психики и депрессивные состояния становятся главными причинами этого социального феномена. Особенно пугающей становится статистика самоубийств среди детей и подростков - более 20 случаев ежегодно. Наиболее часто пытаются свести счеты с жизнью подростки в возрасте 13-16 лет.

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Теги:
служба 112, попытки, суицид


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