В школу - с радостью: малоимущим семьям предоставят помощь к 1 сентября

Более шести тысяч малоимущих семей из Кишинева получат сумму, необходимую, чтобы купить ребенку к школе самое необходимое, деньги выделит столичная примэрия.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Сумму в 700 леев смогут получить семьи с доходами ниже прожиточного минимума в Кишиневе, которые зарегистрированы в районных отделениях Кассы социального страхования на территории муниципия. Деньги предоставят 6300 социально-незащищенным семьям. Такое решение приняли в администрации города, средства будут выделены из городского бюджета.

В частности, деньги выделят и многодетным семьям, проживающим в Кишиневе и его пригородах, где есть трое и более несовершеннолетних учеников гимназий и лицеев.

Помощь получат как семьи, где детей воспитывает лишь один из родителей, так и те семьи, где родители имеют определенную степень инвалидности.

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Средства будут предоставлены и опекунам детей. Получателей помощи отобрали на основе списков, составленных учебными заведениями, согласованных с Управлениями образования, молодежи и спорта секторов Кишинева.

Выплаты можно будет получить во всех представительствах предприятия Poşta Moldovei с 6 августа по 2 ноября 2019 года.

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