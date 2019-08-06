20:08 06 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.95
  • USD17.87
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.70
Поиск

В школу - с радостью: малоимущим семьям предоставят помощь к 1 сентября

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0

Более шести тысяч малоимущих семей из Кишинева получат сумму, необходимую, чтобы купить ребенку к школе самое необходимое, деньги выделит столичная примэрия.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Сумму в 700 леев смогут получить семьи с доходами ниже прожиточного минимума в Кишиневе, которые зарегистрированы в районных отделениях Кассы социального страхования на территории муниципия. Деньги предоставят 6300 социально-незащищенным семьям. Такое решение приняли в администрации города, средства будут выделены из городского бюджета. 

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Плюс один миллиард: сколько денег собрано в госбюджет

В частности, деньги выделят и многодетным семьям, проживающим в Кишиневе и его пригородах, где есть трое и более несовершеннолетних учеников гимназий и лицеев.

Помощь получат как семьи, где детей воспитывает лишь один из родителей, так и те семьи, где родители имеют определенную степень инвалидности. 

Сто строк о наболевшем: фрукты выбрасывают к реке, а не раздают малоимущим>>>

Средства будут предоставлены и опекунам детей. Получателей помощи отобрали на основе списков, составленных учебными заведениями, согласованных с Управлениями образования, молодежи и спорта секторов Кишинева.

Выплаты можно будет получить во всех представительствах предприятия Poşta Moldovei с 6 августа по 2 ноября 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Лупу: тысячи пенсионеров целый год не получали социальную помощь
В Молдове граждане будут отрабатывать за социальную помощь
Малоимущие граждане Молдовы отработают социальную помощь
Теги:
1 сентября, помощь, доходы, семьи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели
Последние кадры. Андрей Стенин – пять лет со дня гибели
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться