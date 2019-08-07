Отдых и дипломатия: посольство России подготовило детям из Молдовы сюрприз

Под Кишиневом под эгидой посла России в Молдове стартовала работа традиционного летнего лагеря отдыха для детей из социально- незащищенных семей со всех уголков республики.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. На базе отдыха в Вадул-луй-Водэ открылся летний лагерь посла России в Молдове. Здесь отдыхают дети из социально- незащищенных семей со всех уголков республики. Этот социальный проект со стороны российской дипмиссии стал уже традиционным – отдых для таких ребят организуют в течение нескольких лет подряд.

По словам атташе российского посольства Александры Абрамовой, в этом году было принято решение разнообразить программу.

"Проводим "Школу юных дипломатов". Идея заключается в том, что мы приглашаем различных публичных деятелей, журналистов, дипломатов, которые расскажут детям о сферах жизни, так или иначе связанных с дипломатией либо важных для дипломатов", - заявила Sputnik представитель посольства России.

Такие лекции, как отметила собеседница, будут проводиться ежедневно на протяжении всей смены. В программу включены среди прочего выступления на тему лидерства, политики, равных возможностей и дипломатии.

Одним из первых спикеров "Школы юных дипломатов" стал председатель Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович.

"Лектор рассказал, как важно сохранять память о Великой Отечественной войне, ведь это история той страны, где родились ребята. Кроме того, это важно для будущей жизни и для работы дипломата. Мы надеемся, что в этом году ребятам не только понравится у нас, но они еще и чему-то научатся", - сказала собеседница.

В комментарии Sputnik председатель Русского военно-патриотического клуба рассказал о своих впечатлениях после беседы с ребятами.

"Видно, что детям это интересно, им интересна история их страны, их семей, а также работа, которую мы проводим, по увековечиванию памяти ВОВ. Думаю, что сегодня им было интересно послушать и узнать для себя что-то новое, узнать о событиях Великой Отечественной. Рассказал о тех проектах, которые мы реализуем, в том числе, и для молодежи. Надеюсь, что мы увидим этих ребят в наших рядах в самом ближайшем будущем", - отметил Петрович.

Школьные два часа на историю Второй мировой войны

По словам Петровича, на сегодняшний день в Молдове изучению истории всей Второй мировой войны, то есть с 1939 года по 1945-й, в школьной программе уделяется всего лишь два академических часа.

"Просто невозможно представить себе, что в эти два урока уместились судьбы 27 миллионов советских граждан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, десятки воинских операций, тысячи подвигов героев ВОВ и сама трагедия той войны, происходившей в середине прошлого века", - сказал собеседник.

Петрович отметил, что именно поэтому руководимая им организация использует все возможные варианты и способы рассказать о событиях Великой Отечественной.

"На днях ознакомился со статистикой (правда, это статистика в Российской Федерации, но, думаю, что к Молдове она тоже применима) о том, что 64% опрошенных разговаривают о событиях ВОВ прежде всего в семье. В целом, воспитание человека, в первую очередь, идет из семьи. Видно, что эти дети знают историю своих предков, своей страны. Это и вызывает у них дополнительный интерес", - добавил он.

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Как отдыхают дети в летнем лагере посла России?

Помимо лекций в программе у ребят есть и развлечения – конкурсы, вечера российских фильмов, дискотеки, занятия спортом.

"Это не только развлекательный лагерь, но и оздоровительный, и образовательный", - подчеркнула атташе посольства России.

В детский лагерь отдыха, организованный российским посольством, в этом году попали 34 ребенка в возрасте от 14 до 16 лет. В лагерь проводится строгий отбор. Отдохнуть в нем могут только дети, оставшиеся без попечения родителей, из социально-незащищенных малоимущих семей, а также дети-сироты.

"Старались охватить как можно более широкую географию, начиная от Кагула до Дрокии, чтобы больше детей смогли посетить наш лагерь и приобщиться к культурно-развлекательной программе. Речь идет о ребятах из малообеспеченных и социально-незащищенных семей. Стараемся как можно больше помочь таким детям. Посольство России ежегодно приглашает ребят из подобных семей в лагерь", - добавила Абрамова.

С детьми работают педагоги лицея имени Н.В. Гоголя, а также лицея имени академика К. С. Сибирского из Кишинева.

Преподаватель лицея имени Н.В. Гоголя Татьяна Ифрим рассказала, что воспитанники лагеря отдыха проводят время весело и интересно – дети не предоставлены сами себе, а чем-то заняты. Это спорт, занятия и тематические развлечения.

"В первый день работы лагеря дети перезнакомились друг с другом. Вместе мы сделали карту – когда они представлялись, то клеили стикеры к тому региону, откуда они родом", - поделилась она.

© Sputnik / Aliona Matveeva Карта регионов Молдовы, откуда дети приехали в летний лагерь отдыха под эгидой посла России в Молдове

По словам преподавателя, во вторник, к примеру, перед встречей с гостем педагоги провели конкурсы, связанные с историей ВОВ. В заключительный день работы лагеря отдыха состоится концерт.

"Работа подобного лагеря очень полезна для детей. Здесь они проявляют свои способности, раскрываются и чувствуют себя не ущемленными в правах", - подчеркнула она.

Что говорят дети

Воспитанники детского лагеря отдыха также поделились своими впечатлениями от насыщенной программы.

"Здесь очень интересно. Можно узнать много нового, выступают интересные люди, которые нам рассказывают об истории и многом другом, что нам может пригодиться в будущем. Запланированы уроки дипломатии. В плане лекций заинтересовала тема политологии. Эта сфера включает в себя много аспектов и не всегда понятно, что из этого самое главное. Думаю, приглашенные нам будут объяснять именно это", - рассказала одна из отдыхающих детского лагеря.

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"Впечатления от отдыха в лагере позитивные – здесь очень интересно. Здесь можно отдохнуть от повседневной жизни, от гаджетов, получить знания. Сегодняшняя лекция была интересной. Мы не должны забывать о тяжелых годах войны", - отметил отдыхающий летнего лагеря.

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