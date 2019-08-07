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Таможня

Снова пробки на границах: где трафик затруднен

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Пробки и выросшее время ожидания пересечения границы для летнего периода стало обычным явлением.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. На контрольно-пропускных пунктах Мирное и Крива (граница с Украиной) в среду утром зарегистрировано интенсивное движение, в связи с чем время ожидания перехода границы выросло до получаса, сообщили в Пограничной полиции страны.

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По информации ведомства, на этих пунктах пропуска сформировались очереди из десятков транспортных средств, которые ожидают пересечения границы - выезда из страны.

"Загруженный трафик утром сохранится. В связи с этим советуем путешественникам воспользоваться услугами КПП Ларга-Кельменцы и Бричаны-Росошаны", - говорится в сообщении Погранполиции.

Согласно информации ведомства, за сутки госграницу пересекли 75 тысяч 108 раз (еще неделю назад цифра составляла порядка 70 тысяч пересечений в сутки), в том числе более 38,2 тысячи человек въехали в Молдову.

Таможенный пункт пропуска.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
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Больше всего людей воспользовались КПП Леушены (14 тысяч 456) и Международным аэропортом Кишинева (11 тысяч 885). Более пяти тысяч человек ехали через пункт пропуска Скуляны (5 тысяч 753), Джурджулешты-Галац (5 тысяч 721), Атаки (5 тысяч 140). Чуть меньше людей ехали через КПП Кагул (4 тысячи 974) и Тудора (4 тысячи 47). 

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%.

В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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Теги:
график, граница, Молдова


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