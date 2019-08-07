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Радары, архивное фото

Водителям на заметку: где в Молдове в среду "дежурят" радары

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. На одиннадцати трассах Молдовы в среду дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 7 августа установлены на трассах:

  • R 1: Кишинев – Бельцы – Крива, 214-253 км;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сорока, 0 – 27 км;
  • R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
  • R 20: Оргеев – Резина.
  • R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
  • М 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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Теги:
вождение, Кишинев, Молдова, радары


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