Водителям на заметку: где в Молдове в среду "дежурят" радары

Превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. На одиннадцати трассах Молдовы в среду дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 7 августа установлены на трассах:

R 1: Кишинев – Бельцы – Крива, 214-253 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сорока, 0 – 27 км;

R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина.

R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

М 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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