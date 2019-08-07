Водителям на заметку: где в Молдове в среду "дежурят" радары

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. На одиннадцати трассах Молдовы в среду дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.
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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 7 августа установлены на трассах:
- R 1: Кишинев – Бельцы – Крива, 214-253 км;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42 км;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
- R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сорока, 0 – 27 км;
- R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
- R 20: Оргеев – Резина.
- R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
- М 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;
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