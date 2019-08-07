Проводятся массовые обыски в таможенных бюро и в ГП "Почта Молдовы"

Многочисленные схемы контрабанды - прокуроры ищут доказательства их реализации.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В среду прокуроры проводят обыски в нескольких таможенных бюро. Информацию об этом подтвердили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел.

"Следственная группа под руководством Генеральной прокуратуры продолжает расследование дела о контрабанде различных товаров и веществ – анаболиков, янтаря, табачной продукции и этилового спирта", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обыски проходят в таможенных бюро Кишинева, Центра, №4, в филиале ГП "Почта Молдовы", а также в Почтовом офисе Кишинева.

Следственная группа ищет документы, подтверждающие незаконный экспорт через Международный аэропорт Кишинева, учетные записи о высланных контрабандой товарах. Специалисты проверяют базы данных об экспорте посредством "Почты Молдовы". Кроме того, прокуроры обращают внимание на электронные носители, где может быть важная информация.

Расследование дела начато 27 июня после заявлений бывшего главы MoldATSA. В следственную группу входят представители Генеральной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, Прокуратуры Кишинева, офицеры МВД и Службы информации и безопасности.

В конце июня на заседании Высшего совета безопасности Молдовы подняли вопрос о том, что схемы по контрабанде реализовывались регулярно.

Как заявил тогда президент Молдовы Игорь Додон, предстоит разобраться, "каким образом еженедельно проходили через аэропорт по две тонны янтаря", как по другим схемам провозились контрабандой анаболики, сигареты и спирт.

По всем схемам созданы группы, которые должны информировать о ходе расследования ВСБ.

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