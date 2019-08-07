Срочно: многих чиновников в Молдове лишили дипломатических паспортов

Целый ряд молдавских чиновников и дипломатов останутся без дипломатических паспортов, МВД отзывает эти документы и требует у министерства иностранных дел официально изъять их из паспортной системы республики.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Руководство министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обратилось парламенту, правительству и администрации президента с просьбой лишить дипломатических паспортов лиц, утративших право на их ношение после парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

"Учитывая недопустимость незаконного использования специальных документов, удостоверяющих личность, МИДЕИ передало министерству внутренних дел список лиц, которые утратили право на ношение дипломатических паспортов. Они должны быть исключены из информационных систем, а также из специальных баз данных, включая данные, хранящиеся в Интерполе и Европоле", - говорится в пресс-релизе МИДЕИ.

В главном дипломатическом ведомстве Молдовы также уточнили, что, если кто-то из лиц, не пожелавших сдать диппаспорт, попытается на его основании пересечь государственную границу Молдовы, документ будет немедленно изъят и передан МВД для исключения его из информационной системы.

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