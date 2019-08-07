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Срочно: многих чиновников в Молдове лишили дипломатических паспортов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Целый ряд молдавских чиновников и дипломатов останутся без дипломатических паспортов, МВД отзывает эти документы и требует у министерства иностранных дел официально изъять их из паспортной системы республики.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Руководство министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обратилось парламенту, правительству и администрации президента с просьбой лишить дипломатических паспортов лиц, утративших право на их ношение после парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

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"Учитывая недопустимость незаконного использования специальных документов, удостоверяющих личность, МИДЕИ передало министерству внутренних дел список лиц, которые утратили право на ношение дипломатических паспортов. Они должны быть исключены из информационных систем, а также из специальных баз данных, включая данные, хранящиеся в Интерполе и Европоле", - говорится в пресс-релизе МИДЕИ. 

В главном дипломатическом ведомстве Молдовы также уточнили, что, если кто-то из лиц, не пожелавших сдать диппаспорт, попытается на его основании пересечь государственную границу Молдовы, документ будет немедленно изъят и передан МВД для исключения его из информационной системы.

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Теги:
МИДЕИ, лишение, дипломаты, паспорта


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