Правительство Молдовы утвердило ряд назначений и отставок

Новые государственные секретари появились сразу в нескольких министерствах: некоторые из них окончили Гарвард и Оксфорд.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Члены кабинета министров утвердили назначения государственных секретарей и несколько отставок на заседании правительства в среду.

Так, Александру Соник назначен государственным секретарем министерства экономики. Он получил образование в Великобритании – окончил Оксфорд. Его профессиональная карьера также связана с Великобританией. По словам главы Минэкономики и инфраструктуры Вадима Брынзана, Соник также работал в компании Morgan Stanley. Как отметил министр, новый госсекретарь будет отвечать за вопросы экономики.

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Александру Волок занял пост госсекретаря министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. По словам главы Минздрава Аллы Немеренко, Волок врач-специалист. Он выпускник университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану в Кишиневе. После чего работал по многим направлениям.

"Учился в Гарваде, окончив школу общественного здоровья… Работал на Украине в течение нескольких лет как директор программ в сфере здравоохранения, в том числе, менеджера большой программы Международного альянса здравоохранения (США), ответственного за одну страну. Работал в части внедрения многих реформ на Украине", - сказала Немеренко.

Госсекретарем министерства сельского хозяйства назначили Юлиану Кантаражиу. Она будет заниматься вопросами окружающей среды. В течение нескольких десятков лет она занималась общественной деятельностью по защите окружающей среды. Окончила Экономическую академию в Бухаресте. Работала в качестве консультанта в рамках регионального центра по защите окружающей среды в Молдове, а затем продолжила работу в одном из самых известных центров – Национальном центре окружающей среды, пояснила министр сельского хозяйства и окружающей среды Жоржета Минку. К слову, Кантаражиу входит в состав молдавско-украинской комиссии по Днестру.

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Кроме того, на заседании в среду члены правительства утвердили отставку Николае Ешану с поста госсекретаря Минюста на основе заявления об уходе, а также Владислава Кетрара, который решил уйти с должности замглавы Агентства публичной собственности. Кроме того, закончился срок работы главы Национального антидопингового агентства Сергея Афанансенко.

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