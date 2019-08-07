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Водительские права

В Молдове вводятся новые водительские права: судьба документов старого типа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Решение о введении водительских удостоверений нового образца вступит в силу с 1 января 2020 года.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду утвердили модель водительского удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпят как обычные водительские права, так и временные документы.

Заграничный паспорт гражданина Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как пояснил глава МВД Андрей Нэстасе, такое решение принято с тем, чтобы привести в соответствие национальное законодательство по получению водительских прав и модели местного водительского удостоверения с положениями директивы парламента и Совета Европы о данном типе документов.

Кроме того, как пояснил министр, это решение направлено на устранение проблем, с которым сталкиваются члены молдавской диаспоры, в некоторых европейских странах в части использования молдавских водительских прав.

"Учитывая нормы указанной директивы, а также конвенцию ООН о дорожном движении, не предусматривается включение в водительское удостоверение данных о группе крови. Предлагается утвердить модель водительских прав 2019 года с исключением из этого документа графы о группе крови с сохранением места для внесения последующих записей соответствующими структурами", - сказал Нэстасе.

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При этом, как подчеркнул глава МВД, водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.

"Владельцы таких документов не обязаны их менять до истечения их срока действия. За исключением прав модели 1995 года, которые не ограничены сроками", - добавил министр.

Ранее от использования данных о группе крови было решено отказаться и в удостоверениях личности нового образца.

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Теги:
Молдова, удостоверения


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