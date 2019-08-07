Кишиневом почти неделю будет управлять другой человек

Однако у временного исполняющего обязанности столичного градоначальника будут ограниченные полномочия.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. До 12 августа исполнять обязанности примара (мэра – ред.) молдавской столицы будет и.о. секретаря муниципального совета Кишинева Александра Моцпан. Это связано с тем, что с 7 августа и.о. столичного градоначальника Адриан Талмач ушел в отпуск.

"С 7 по 12 августа исполнение полномочий и.о. генпримара Кишинева делегируется и.о. секретаря мунсовета Кишинева Александре Моцпан, за исключением подписания распоряжений о назначении, временном отстранении или увольнении работников примэрии, преторов, вице-преторов и секретарей претур, руководителей подразделений местной публичной администрации, общественных услуг, глав муниципальных предприяий", - говорится в тексте распоряжения.

Муниципальные советники 4 июля приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву. Тогда же решили, что исполнять обязанности столичного градоначальника будет Адриан Талмач.

Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.

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