Кишиневом почти неделю будет управлять другой человек

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. До 12 августа исполнять обязанности примара (мэра – ред.) молдавской столицы будет и.о. секретаря муниципального совета Кишинева Александра Моцпан. Это связано с тем, что с 7 августа и.о. столичного градоначальника Адриан Талмач ушел в отпуск.
"С 7 по 12 августа исполнение полномочий и.о. генпримара Кишинева делегируется и.о. секретаря мунсовета Кишинева Александре Моцпан, за исключением подписания распоряжений о назначении, временном отстранении или увольнении работников примэрии, преторов, вице-преторов и секретарей претур, руководителей подразделений местной публичной администрации, общественных услуг, глав муниципальных предприяий", - говорится в тексте распоряжения.
Муниципальные советники 4 июля приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву. Тогда же решили, что исполнять обязанности столичного градоначальника будет Адриан Талмач.
Всеобщие местные выборы в Молдове должны пройти 20 октября 2019 года.
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