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Линия электропередач

Дом вокруг электрического столба: в Молдове нет ничего невозможного - фото

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Румынское "ноу-хау" появилось и в Молдове спустя несколько лет - два идентичных и крайне странных случая.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В селе Колоница, входящего в состав муниципия Кишинев, внимание привлек необычный факт – дом оказался возведен вокруг электрического столба. Снимки, подтверждающие факт странного строительства, появились в Сети.

"Чудеса строительства", - так подписал автор фото опубликованные снимки.

Село Колоница находится на расстоянии 11,5 километра, то есть всего в 25 минутах езды от Кишинева. Именно в Колонице родился бывший лидер молдавских либералов Михай Гимпу, который в 2009-2010 годах занимал пост спикера парламента и который является сторонником объединения Молдовы с Румынией. 

Строительство. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Кстати, именно в Румынии ранее уже фиксировали такой странный эпизод. В селе Дэмук, уезда Нямц еще в 2017 году нашли жилой дом, тоже построенный вокруг электрического столба.

Хозяин постройки живет там уже больше 40 лет и утверждает, что никто в его семье не боится, что может получить удар током.

О том случае рассказал местный участковый Мариус Кошерариу, призвавший местные власти обратить внимание на ситуацию.

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