Схемы по контрабанде: двое таможенников попали под подозрение

Схемы незаконных поставок табачной продукции из Молдовы в ЕС - расследование начали после обращения румынских правоохранителей.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Два таможенника Южного бюро задержаны прокурорами и офицерами Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД по подозрению в причастности к делу о контрабанде сигарет. Об этом сообщили в среду в министерстве внутренних дел Молдовы.

Уточняется, что уголовное дело было открыто на основе информации Управления расследования преступлений и борьбы с оргпреступностью и терроризмом Румынии (DIICOT), которое узнало о деятельности преступной группировки, занимавшейся незаконным ввозом в Румынию табачных изделий.

Масштабные обыски в рамках расследования этого дела прошли 31 июля в помещениях Таможенной службы на юге страны. Тогда же задержали руководителя таможенного пункта Кагула.

По данным Пограничной полиции и Таможенной службы, ежегодно из Молдовы в ЕС провозится контрабандой до 10 миллиардов сигарет.

В конце июня на заседании Высшего совета безопасности Молдовы подняли вопрос о том, что схемы по контрабанде реализовывались регулярно.

В итоге были созданы следственные группы, куда входят представители Генеральной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, Прокуратуры Кишинева, офицеры МВД и Службы информации и безопасности. Они расследуют все эпизоды контрабанды из Молдовы четырех видов товаров и веществ – анаболиков, янтаря, этилового спирта и табачной продукции.

В рамках следственных мероприятий уже проводились обыски на ГП "Почта Молдовы" и в таможенных бюро.

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