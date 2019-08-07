В Кишиневе мусор - "на вес золота": горожане перешли к крайним мерам - фото

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Кажется, что кишиневцы видели всякое, но каждая неделя-две в жизни города опровергают это.
Многие жители столицы сетуют на то, что в нем не хватает урн для мусора, а общая загрязненность города, по словам кишиневцев, возникает именно из-за этого.
Однако, надо отдать должное столичной примэрии - не более двух лет назад в Кишиневе повсеместно на центральных улицах установили современные, удобные и для жителей города, и для работников коммунальных служб урны со специальными баками для окурков.
Но и их век оказался недолгим - вандалы крушили их одну за одной, а по свидетельствам некоторых кишиневцев, особо ушлые горожане спиливали их и увозили на дачу.
Теперь место расположения урн в некоторых местах напоминают груды мусора, которые люди сваливают к столбикам, где раньше стояли специализированные баки.
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В тех же местах, где урны остались, кишиневцы предпринимают пусть и немного курьезные, но экстренные меры "спасения" урн - их привязывают стальными жгутами с замками к поручням лестниц, к столбам и другим предметам. Выглядит это, конечно, дико, однако такую урну точно никто не унесет.
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