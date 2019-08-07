В Кишиневе мусор - "на вес золота": горожане перешли к крайним мерам - фото

Жители столицы вынуждены привязывать мусорные баки жгутами к столбам и поручням лестниц, чтобы их не воровали.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Кажется, что кишиневцы видели всякое, но каждая неделя-две в жизни города опровергают это.

Многие жители столицы сетуют на то, что в нем не хватает урн для мусора, а общая загрязненность города, по словам кишиневцев, возникает именно из-за этого.

Однако, надо отдать должное столичной примэрии - не более двух лет назад в Кишиневе повсеместно на центральных улицах установили современные, удобные и для жителей города, и для работников коммунальных служб урны со специальными баками для окурков.

Но и их век оказался недолгим - вандалы крушили их одну за одной, а по свидетельствам некоторых кишиневцев, особо ушлые горожане спиливали их и увозили на дачу.

Теперь место расположения урн в некоторых местах напоминают груды мусора, которые люди сваливают к столбикам, где раньше стояли специализированные баки.

Сто строк о наболевшем: вандалы ломают и уничтожают Кишинев>>>

В тех же местах, где урны остались, кишиневцы предпринимают пусть и немного курьезные, но экстренные меры "спасения" урн - их привязывают стальными жгутами с замками к поручням лестниц, к столбам и другим предметам. Выглядит это, конечно, дико, однако такую урну точно никто не унесет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK