В полиции рассказали, в каких машинах перевозят продукты в Кишиневе - видео

Многочисленные нарушения выявили сотрудники инспектората полиции при проверки автомобилей ряда экономических агентов.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Правоохранительные органы проверили состояние автомобилей, которые занимаются перевозкой продуктов питания и мебели, и нашли многочисленные нарушения.

"Сотрудники Государственной автоинспекции управления полиции Кишинева провели проверки автомобилей одного из экономических агентов, который занимается перевозкой продуктов питания, а также машины одной мебельных фабрик на предмет оценки технического состояния транспортных средств", - отметили в кишиневском инспекторате.

Как пояснили в ведомстве, цель подобных проверок заключается в повышении ответственности со стороны водителей и администраторов соблюдать правила эксплуатация транспортных единиц.

"Проверены 22 машины, в которых сотрудники правоохранительных органов нашли многочисленные нарушения – дефекты системы освещения, отсутствие необходимого оборудования, незаконное размещение рекламы на автомобилях", - добавили в инспекторате.

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На основе этих нарушений составлено 9 протоколов с начислением штрафа в размере до 700 леев. При этом трем машинам запрещено выезжать на дороги – с сняты регистрационные номера. Одному ответственному за техническое состояние транспортных средств выписан штраф в размере трех тысяч леев.

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