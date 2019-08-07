Украденная старость: пожилые люди в Молдове поставлены на грань смерти

Яркие и дикие контрасты жизни, присутствующие на улицах Кишинева, когда одним нечего есть, а другие не знают, куда деть лишние деньги, просто поражают.

В одном из фильмов Леонида Гайдая прозвучала фраза: "Стамбул – город контрастов". Проецируя эти слова на современность, можно смело утверждать – контрастов полно и в Кишиневе.

Самые яркие и печальные из них можно встретить в каждом из районов города, когда видишь, как пожилые люди вынуждены часами простаивать на невыносимой жаре, продавая последние вещи из дома, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Все незначительные пожитки, которые появлялись в квартирах кишиневцев в то время, когда они могли позволить себе покупать новые вещи (что сейчас в условиях тотальной нищеты для них – немыслимо), приносили им радость, были связаны с какими-то событиями, их дарили на дни рождения и другие памятные даты.

Сегодня эти вещи здесь – на бордюрах и парапетах, а рядом с ними постаревшие хозяева, в глазах у которых давно нет искорки счастья и надежды, а есть глубочайшая грусть, что они вот так, стоя практически на паперти, должны доживать свой век.

На этих стихийных и грустных распродажах можно увидеть все, что угодно – вещи давно повзрослевших внуков, которые уехали навсегда в поисках лучшей доли за рубеж, столовые наборы, которыми когда-то пользовались, когда было, чем сервировать стол, пластинки от радиол, под которые когда-то веселились всей семьей, когда еще были живы многочисленные родственники.

Есть здесь и книги, перечитывая "мудрые" страницы которых хозяева наверняка задумывались о будущем, о том, как будут жить, когда состарятся. Наверняка мысли о будущем тогда у них были, если не радужными, то светлыми. Но они и помыслить не могли, что будут продавать последнее, чтобы просто поесть… хоть что-то…

Одним из ярких штрихов отношения государства к пожилым людям можно назвать все это трагическое зрелище.

В Кишиневе, на улице Короленко сидит женщина, которой на вид – далеко за 80 лет. Она продает последние пожитки, среди которых и столовые приборы, и личные вещи, которые ей кажутся ценными и представляющими интерес. Сидит на 35-градусной жаре в надежде заработать таким образом хотя бы 10-15 леев – просто на хлеб, а если повезет, то и на пакет молока.

Некоторые неравнодушные прохожие помогают бабушке, беседуют с ней. Просто дают деньги, просто – в знак уважения к возрасту, в знак того, что, как бы ей не было трудно, она не сдается и не стоит с протянутой рукой.

Пожилая женщина - очень набожная и очень светлая, охотно и добродушно общается со всеми, кто бы не подошел. А когда ребенок подходит и, жалея ее, протягивает несколько леев на хлеб, она обязательно спрашивает его имя и долго молится потом за его здоровье.

Вот так, с молитвой и добротой доживают свой век все те, кто десятками лет строил лучшее будущее для детей и внуков, а сегодня вынуждены цепляться за жизнь всеми силами, для них не миллионы и состояние – самое главное.

Самое главное – это еще один день увидеть солнце, услышать, как поют птицы, пообщаться с добрым человеком. Вот такие контрасты царят в, казалось бы, патриархальном укладе молдавской жизни, где когда-то почтение к старикам было святым делом…

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