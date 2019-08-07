История с просрочкой в детских садах Кишинева обрастает подробностями

Новая порция фотографий продуктов питания, которые попадают в столичные детские сады, опубликована в Сети: молднет гудит, чиновники в шоке, проводятся проверки.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Шокирующая история о просрочке в одном из детских садов Кишинева, куда поставляли рыбу с червями, хлеб с мазутом и металлическими элементами, а также протухшее мясо оказался не единичной. В Сети появилась новая порция фотографий продовольственных товаров, которые невозможно употреблять в пищу, но эти продукты поставляли в столичные дошкольные образовательные учреждения. Снимками поделился советник президента Молдовы Ион Кику на своей странице в Facebook.

"Вот еще шокирующие фотографии, поступившие сегодня от директоров детских садов. Главное управление образования, молодежи и спорта, которое вчера заявляло, что случай с рыбой и червями единичный, выступит и сегодня с сообщением?", - написал Кику.

С чего все началось?

Ранее советники президента Ион Кику и Виорика Думбрэвяну провели заседание с представителями нескольких структур, на котором обсуждался вопрос предотвращения нарушений в процессе обеспечения продуктами дошкольных образовательных учреждений.

В администрацию главы государства ранее поступила жалоба от бывшего директора детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. Женщина утверждает, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан, при закупках продуктов для детсадов.

Бывшая глава детсада принесла с собой снимки, на которых изображена рыба с червями, хлеб с мазутом и металлическими элементами, протухшее мясо индейки (из Украины). Вопрос с продуктами питания в детских садах будет предложено поднять на следующем заседании Высшего совета безопасности.

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Думбрэвяну в интервью радиостудии Sputnik отметила, что обращение экс-директора детского сада №177 оказалось не единственным.

"Поступило много запросов относительного того, что в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с этого года ухудшилась ситуация с закупкой рыбы. Проблема заключается в том, что рыба была с паразитами – это видно по фотографиям, которые были ранее опубликованы", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, согласно объяснениям главного управления образования, вся партия рыбы с паразитами была изъята. "Однако по имеющейся у нас информации, было несколько попыток приготовить эту рыбу. Таким образом, был нарушен и температурный режим обработки продукта, но черви остались. В итоге эту рыбу все-таки не подали на стол детям", - рассказала чиновница.

Она также напомнила о закупках в детские сады мяса индейки в вакуумной упаковке, что уже само по себе является нарушением всех стандартов детского питания. "Мясо не должно поставляться в вакуумной упаковке. После вскрытия брикетов был выявлен неприятный запах – мясо оказалось испорченным", - отметила Думбрэвяну.

Советник задалась и вопросом о том, как в детские сады поставлялось мясо индейки украинского производства. Ведь в техническом задании четко прописано требование – в меню входит размороженное куриное филе со сроком годности 72 часа. По ее словам, иностранным экономическим агентам трудно вписаться в эти требования.

Комментируя состояние хлеба, который был в пятнах мазута, советник президента отметила, что некоторые пытались списать это на следы масла при производстве пекарского продукта.

"Мы все покупаем хлеб в магазине. Всем понятно, что масло не может оставить таких следов. Лично я никогда не видела такого. Понятно, что это следы мазута, как отметили и воспитатели этих учреждений", - сказала она.

Начались проверки

По словам советника главы республики, по итогам проведенного в срочном порядке в администрации президента заседания все ответственные структуры отреагировали – каждое из ведомств будет действовать согласно своим полномочиям и представит, что было им предпринято, а также информацию о выявленных нарушениях.

"Самое важное - обеспечить безопасность детей продуктами, которые предоставляются в образовательных учреждениях", - подчеркнула она.

Национальное агентство продовольственной безопасности проверяет дошкольные образовательные учреждения, обращает внимание на рыбу и мясо, представленные на рынке, а также на импортную продукцию. По словам советника президента, предпринимается широкий спектр действий.

Процедурой закупок занимается территориальное управление образования, молодежи и спорта.

"Больше всего нас удивило, что каждое территориальное управление образования, молодежи и спорта само организует процедуру закупок. Это проблема. Считаем, что, если было разработано меню, основанное на международных стандартах, то в этом контексте важно развить четкий централизованный план задач, который бы был направлен всем территориальным подразделениям и от которого не было бы возможности отступить", - сказала Думбрэвяну.

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Как происходит закупка продуктов в детские сады

Еще в 2015 году парламент принял закон о публичных закупках, где четко расписана вся эта процедура, заявил Sputnik глава управления образования, молодежи и спорта столичного сектора Чеканы Валериу Ротару.

"Мы соблюдаем все шаги, предусмотренные в законодательстве. Первый шаг – на уровне сектора формируем группу по закупкам, которая и занимается организацией и проведением закупок", - отметил чиновник.

Он пояснил, что здесь существует проблема – в эту группу входят работники секторального управления, а не профильные эксперты. "К примеру, если речь идет и детском питании, то хорошо, чтобы в эту группу входили повар, технолог в области пищевой промышленности. Да, это проблема. Сейчас в эту группу включили двоих советников и.о. генерального примара. Это позволит повысить прозрачность в процедуре закупок", - добавил Ротару.

Чиновник подчеркнул, что сама процедура госзакупок состоит из нескольких этапов. "На первом – рабочая группа готовит объявление о намерении закупки, которое публикуется на официальном сайте Агентства публичных закупок. Если эта заявка удовлетворяется, то следующий шаг – объявление об участии экономических агентов. Здесь мы указываем объект закупок, сроки подачи предложений", - сказал он.

По его словам, как правило, победителем государственных закупок становится тот, кто предлагает самый низкую цену. Тут, как отметил чиновник, и возникает проблема. "После того, как экономический агент становится победителем, он говорит нам вы установили такую цену, по такой цене и будем поставлять вам продукцию", - пояснил Ротару.

При этом, как пояснил собеседник, при приемке продуктов в детском саду их качество проверяет специальная группа, в которую входят директор учреждения, врач и повар, а также в ней может состоять кто-то из родителей.

"У них есть право вернуть эти продукции", - заверил чиновник.

Просрочку не собирались подавать детям на стол

Говоря о нашумевшем случае в детском саду на Чеканах, куда привезли некачественные продукты питания, Ротару отметил, что лично в тот день принимал участие в разбирательствах.

"Говоря о детском саду №149, то тогда 24 апреля лично вместе отправился с сотрудниками управления в детский сад и пригласили представителей агентства продовольственной безопасности. Часть продукции на анализы. Но отмечу, что эта рыба, которая была в испорченном состоянии, не попала на столы детей", - сказал Ротару.

Впрочем, советник президента обратила внимание чиновника, что если такую рыбу поставили, а затем изъяли из одного детского сада, то нужно было проверить и изъять испорченную продукцию и из других образовательных учреждений, куда такой товар мог попасть.

При этом она отметила, что низкая цена на товар не всегда означает, что он плохой.

С полной версией интервью с советником президента по социальным вопросам Виорикой Думбрэвяну и с руководителем управления образования, молодежи и спорта столичного сектора Чеканы Валериу Ротару можно ознакомиться здесь.

История повторяется?

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 17 человек, обвиняемых в госзакупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. Сообщалось, что в эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов.

В итоге в примэрии Кишинева приняли решение сменить руководство всех секторальных управлений образования.

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